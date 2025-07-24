Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Бешикташ
24.07.2025 21:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 июля 2025, 04:28 |
39
0

Бешикташ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы 24 июля в 21:00 по Киеву

24 июля 2025, 04:28 |
39
0
Бешикташ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

24 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Поединок состоится на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между черными орлами и горняками запланирована на 31 июля в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

Победитель противостояния в Q3 еврокубка поборется с проигравшим в паре Рейнджерс – Панатинаикос. Шотландский и грецкий коллективы играют между собой в Q2 Лиги чемпионов [первый поединок – 2:0].

Шахтер, в отличии от Бешикташа, стартовал в отборе к ЛЕ с первого круга, где одолел финский Ильвес (6:0, 0:0).

Бешикташ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Бешикташ – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шериф – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бешикташем
Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер смотреть онлайн Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 23 июля 2025, 22:24 9
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ

Илья может оказаться в «Тоттенхэме»

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
Футбол | 23 июля 2025, 10:51 5
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца

Эван Фергюсон покинул «Брайтон»

Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23.07.2025, 06:00
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Не останавливается. Ветеран Эшли Янг нашел себе клуб
Футбол | 24.07.2025, 03:02
ОФИЦИАЛЬНО. Не останавливается. Ветеран Эшли Янг нашел себе клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Не останавливается. Ветеран Эшли Янг нашел себе клуб
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Бокс | 23.07.2025, 09:05
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 7
Бокс
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
22.07.2025, 12:30 23
Футбол
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
22.07.2025, 10:08 5
Волейбол
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
22.07.2025, 00:30 1
Бокс
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
22.07.2025, 08:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем