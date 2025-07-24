24 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Поединок состоится на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Ответная игра между черными орлами и горняками запланирована на 31 июля в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

Победитель противостояния в Q3 еврокубка поборется с проигравшим в паре Рейнджерс – Панатинаикос. Шотландский и грецкий коллективы играют между собой в Q2 Лиги чемпионов [первый поединок – 2:0].

Шахтер, в отличии от Бешикташа, стартовал в отборе к ЛЕ с первого круга, где одолел финский Ильвес (6:0, 0:0).

Бешикташ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».