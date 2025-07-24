Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Сила Партизана – в молодости и скорости»

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко рассказал о готовности команды к матчу с «Партизаном» во втором раунде квалификационного раунда Лиги конференций.

«Прежде всего я хочу напомнить, какая сейчас ситуация в нашей стране. Я хочу поблагодарить наших защитников, благодаря которым у нашей команды есть возможность сейчас быть здесь и представлять нашу страну. Хочу сказать еще о том, что происходит в нашей стране, когда ежедневно гибнут люди ... Российская федерация является агрессором ... Мы ни в коем случае не поддерживаем действия футбольного клуба «Партизан» относительно того, что они участвовали в товарищеском турнире в России. Это считается со стороны нашего клуба не дружелюбием по отношению к нашему клубу. Это позиция клуба и народа Украины.

Сила «Партизана» – в молодости и скорости.

Только с уважением я отношусь к главному тренеру «Партизана». Я знаю его стилистику. Мы в свое время встречались, будучи в разных командах. И на тот момент, когда мы играли один против другого, матчи были зрелищными. Команды демонстрировали тогда захватывающий футбол. Считаю, что завтра болельщики будут довольны от той игры, которая будет на поле.

На подготовку хотелось бы больше времени. Большинство из вас знают, понимают, что у нас молодая команда, состав обновляется и для взаимопонимания на поле нужно больше времени. Но, на тренировках я вижу, как игроки подходят к этому. Они уже понимают, что от них хочет тренерский штаб. И я считаю, что к этому матчу мы готовы процентов на 70-80. И надо понимать что окончательная готовность только приобретается в официальных матчах.

Это дебютный матч. Давление есть и будет и на игроков, и на тренеров на протяжении всей игры. Но, что-то такого чрезвычайного нет. Я считаю, что мы очень неплохо подготовились. Вижу, чего ждать от своей команды. Поэтому, мы подходим к матчу с уверенностью в своих силах, и, главное, несмотря на давление, игроки будут спокойными».