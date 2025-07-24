24 июля на Астана Арена пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором Астана встретится с Зимбру. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Астана

Команда не так давно была безусловным флагманом казахского футбола. И даже пробивалась в основной раунд Лиги чемпионов. Но футбол зависит от общественно-политической коньюктуры, и после сплошных титулов 2014-2019 упали сразу на третье место. К чести футболистов, они смогли подняться, и даже в сезоне-2022 стали чемпионом. Но дальше опять были только вторые места, пусть и с победой в кубке.

Этот сезон пока что складывается для клуба неплохо. Есть шанс удержать лидерство, но конкуренция все еще плотная, и преследователей хватает. Да и сами подопечные Григория Бабаяна начали допускать осечки: с Кызыл-Жар была ничья, Ордабасы уже в июле и вовсе проиграли. Правда, в крайнем туре разгромили Тобол 7:0 - подняли себе настроение перед стартом в еврокубках.

Зимбру

Клуб был фактическим представителем республики в своей футболе. А после получения независимости Молдовы получилось взять 8 чемпионских титулов вплоть до 2000-го года - но потом ни разу не удавалось вернуться на вершину, которую почти безоговорочно оккупировал Шериф. Все, что получалось в этом столетии, это четырежды брать кубок, и то там крайний успех был аж в 2014-м. Но хотя бы вот уже трижды столичный проект становился третьим в итоговой таблице.

Сейчас команда не впечатлила стартом в новом розыгрыше: поровну, по две, победы и поражения в пяти турах. В прошлом туре разделили очки с Бельцами. Но нужно отметить, что пока что ни разу не было матчей в родном Кишиневе - постоянно играли на выезде, да и в еврокубках будут стартовать в гостях.

Статистика личных встреч

Хотя команды и представляют постсоветский регион, до этого они ни разу не играли друг с другом даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что молдаване создадут проблемы для хозяев. Тут важен фактор поля, так что поверим, что казахи выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,71).