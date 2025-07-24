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Испания
24 июля 2025, 01:35 | Обновлено 24 июля 2025, 01:44
44
0

Маркус РЭШФОРД: «Это клуб, где мечты сбываются»

Английский форвард присоединился к «Барселоне» на правах аренды

24 июля 2025, 01:35 | Обновлено 24 июля 2025, 01:44
44
0
Маркус РЭШФОРД: «Это клуб, где мечты сбываются»
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний английский форвард Маркус Рэшфорд прокомментировал свой переход в «Барселону» на правах аренды. Игрок до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед», хоть его там и не хотят видеть.

«Я очень взволнован. Это клуб, где мечты сбываются, где выигрывают большие трофеи, и мне близко то, за что он стоит. Чувствую себя как дома – это было важным фактором моего выбора. Для меня это семейный клуб. Здесь людям комфортно, это хорошее место.

Всегда стараюсь быть решающим, играть быстро и динамично. Я люблю красивый футбол. С детства следил за «Барселоной», как и многие фанаты. Для меня будет счастьем играть здесь, и я буду наслаждаться каждой минутой.

Переполнен азартом и желанием помочь клубу побеждать. В прошлом сезоне они выиграли много, но я вижу, что сейчас стремятся к еще большему. И для игрока это именно то, что нужно - это мотивирует становиться лучшим.

Я не могу дождаться начала игр, хотя сейчас просто наслаждаюсь каждой минутой», – прокомментировал Рэшфорд.

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Барселона Манчестер Юнайтед трансферы аренда игрока Маркус Рэшфорд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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