Маркус РЭШФОРД: «Это клуб, где мечты сбываются»

27-летний английский форвард Маркус Рэшфорд прокомментировал свой переход в «Барселону» на правах аренды. Игрок до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед», хоть его там и не хотят видеть.

«Я очень взволнован. Это клуб, где мечты сбываются, где выигрывают большие трофеи, и мне близко то, за что он стоит. Чувствую себя как дома – это было важным фактором моего выбора. Для меня это семейный клуб. Здесь людям комфортно, это хорошее место.

Всегда стараюсь быть решающим, играть быстро и динамично. Я люблю красивый футбол. С детства следил за «Барселоной», как и многие фанаты. Для меня будет счастьем играть здесь, и я буду наслаждаться каждой минутой.

Переполнен азартом и желанием помочь клубу побеждать. В прошлом сезоне они выиграли много, но я вижу, что сейчас стремятся к еще большему. И для игрока это именно то, что нужно - это мотивирует становиться лучшим.

Я не могу дождаться начала игр, хотя сейчас просто наслаждаюсь каждой минутой», – прокомментировал Рэшфорд.