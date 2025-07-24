ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ливерпуля нашел себе новый клуб в Катаре
Роберто Фирмино стал игроком «Аль-Садду»
33-летний звездный бразилец Роберто Фирмино стал игроком клуба из Катара – «Аль-Садд».
Об этом сообщили на официальной странице клуба.
Фирмино подписал с клубом двухлетний контракт. Поэтому нападающий будет играть за этот клуб до лета 2027 года.
Бразилец известен по своим выступлениям в «Ливерпуле». Роберто Фирмино присоединился к «мерсисайдцам» в 2015 году, а покинул команду в 2023-м.
Последним клубом Фирмино был клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Агли».
Фирмино сыграл за «Аль-Агли» 31 матч и забил 12 мячей.
Ранее стало известно, что Роберто Фирмино согласовал контракт с «Аль-Саддом».
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