ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ливерпуля нашел себе новый клуб в Катаре

33-летний звездный бразилец Роберто Фирмино стал игроком клуба из Катара – «Аль-Садд».

Об этом сообщили на официальной странице клуба.

Фирмино подписал с клубом двухлетний контракт. Поэтому нападающий будет играть за этот клуб до лета 2027 года.

Бразилец известен по своим выступлениям в «Ливерпуле». Роберто Фирмино присоединился к «мерсисайдцам» в 2015 году, а покинул команду в 2023-м.

Последним клубом Фирмино был клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Агли».

Фирмино сыграл за «Аль-Агли» 31 матч и забил 12 мячей.

Ранее стало известно, что Роберто Фирмино согласовал контракт с «Аль-Саддом».