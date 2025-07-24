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Саудовская Аравия
24 июля 2025, 01:58 | Обновлено 24 июля 2025, 02:01
166
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ливерпуля нашел себе новый клуб в Катаре

Роберто Фирмино стал игроком «Аль-Садду»

24 июля 2025, 01:58 | Обновлено 24 июля 2025, 02:01
166
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ливерпуля нашел себе новый клуб в Катаре

33-летний звездный бразилец Роберто Фирмино стал игроком клуба из Катара – «Аль-Садд».

Об этом сообщили на официальной странице клуба.

Фирмино подписал с клубом двухлетний контракт. Поэтому нападающий будет играть за этот клуб до лета 2027 года.

Бразилец известен по своим выступлениям в «Ливерпуле». Роберто Фирмино присоединился к «мерсисайдцам» в 2015 году, а покинул команду в 2023-м.

Последним клубом Фирмино был клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Агли».

Фирмино сыграл за «Аль-Агли» 31 матч и забил 12 мячей.

Ранее стало известно, что Роберто Фирмино согласовал контракт с «Аль-Саддом».

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трансферы Аль-Садд Роберто Фирмино чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Катара по футболу Фабрицио Романо Аль-Ахли Джидда
Александр Сильченко Источник
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