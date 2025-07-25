ПСЖ принял решение о трансфере Забарного

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, футболистом долгое время интересуется «ПСЖ», который не отказался от идеи трансфера Ильи. Более того, издание Lequipe отмечает, что оптимизм относительно заключения соглашения остается высоким — Илья должен стать первым летним трансфером французов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.