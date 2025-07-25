Месси может вернуться в Европу. Клуб, в который он перейдет, удивит всех

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готовится покинуть «Интер» Майами. Аргентинец может вернуться в Европу накануне чемпионата мира 2026 года.

По информации Transferfeed, Месси может перейти в итальянский клуб «Комо». У аргентинца и его семьи прекрасные отношения с наставником итальянцев Сеском Фабрегасом, что может сыграть ключевую роль в вероятном переходе аргентинца.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.