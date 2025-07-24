К чему стремится Артем? Довбик поставил себе цель на новый сезон

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик поставил перед собой цель на новый сезон, сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации издания, 28-летний нападающий горит желанием преодолеть отметку в 20 забитых мячей в кампании 2025/26. Это поможет ему закрепить за собой статус топ-форварда и окончательно заявить о себе в Италии.

Отмечается, что Артем на старте сезона будет ключевым игроком «Ромы» в атаке, но, чтобы сохранить эту роль, ему потребуется продемонстрировать свой класс уже в первых официальных матчах новой кампании.