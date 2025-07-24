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Италия
24 июля 2025, 00:37 | Обновлено 24 июля 2025, 00:43
225
0

К чему стремится Артем? Довбик поставил себе цель на новый сезон

Украинский форвард установил для себя бомбардирскую планку

24 июля 2025, 00:37 | Обновлено 24 июля 2025, 00:43
225
0
К чему стремится Артем? Довбик поставил себе цель на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик поставил перед собой цель на новый сезон, сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации издания, 28-летний нападающий горит желанием преодолеть отметку в 20 забитых мячей в кампании 2025/26. Это поможет ему закрепить за собой статус топ-форварда и окончательно заявить о себе в Италии.

Отмечается, что Артем на старте сезона будет ключевым игроком «Ромы» в атаке, но, чтобы сохранить эту роль, ему потребуется продемонстрировать свой класс уже в первых официальных матчах новой кампании.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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