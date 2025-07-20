«Они пытались». В Италии рассказали, как у Ромы сорвались планы на Довбика
Римский клуб хотел продать украинcкого форварда
Итальянский журналист Энрико Камелио заявил, что «Рома» летом пыталась избавиться от своего украинского форварда Артема Довбика.
«Рома» пыталась продать Довбика, даже со скидкой. Но никто не хотел его покупать», – сказал Камелио в эфире Radio Radio.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 30,5 млн евро. В первом сезоне в составе римского клуба Артем отметился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах.
Ранее сообщалось, что Довбик поразил Гасперини тем, что был одним из лучших на тренировках «Ромы».
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