Довбик ошеломил Гасперини. Артем – один из лучших на тренировках Ромы

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик произвел хорошее впечатление на главного тренера римской команды Джан Пьеро Гасперини, сообщает Leggo.

По информации издания, 28-летний нападающий избавился от проблем с коленом, которые беспокоили его в прошлом сезоне, и в первые дни работы под руководством нового тренера поражает своей физической формой и настроем.

Отмечается, что Довбик является одним из лучших игроков команды на тренировках. Этим он уже завоевывает доверие Гасперини, который с самого начала не был доволен профилем украинца.

Ранее бразильский журналист назвал Довбика большим недоразумением и ужасным футболистом.