Довбик ошеломил Гасперини. Артем – один из лучших на тренировках Ромы
Украинец приятно удивил нового главного тренера римского клуба
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик произвел хорошее впечатление на главного тренера римской команды Джан Пьеро Гасперини, сообщает Leggo.
По информации издания, 28-летний нападающий избавился от проблем с коленом, которые беспокоили его в прошлом сезоне, и в первые дни работы под руководством нового тренера поражает своей физической формой и настроем.
Отмечается, что Довбик является одним из лучших игроков команды на тренировках. Этим он уже завоевывает доверие Гасперини, который с самого начала не был доволен профилем украинца.
Ранее бразильский журналист назвал Довбика большим недоразумением и ужасным футболистом.
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