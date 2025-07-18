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  4. Довбик ошеломил Гасперини. Артем – один из лучших на тренировках Ромы
Италия
18 июля 2025, 10:07 |
1542
1

Довбик ошеломил Гасперини. Артем – один из лучших на тренировках Ромы

Украинец приятно удивил нового главного тренера римского клуба

18 июля 2025, 10:07 |
1542
1
Довбик ошеломил Гасперини. Артем – один из лучших на тренировках Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик произвел хорошее впечатление на главного тренера римской команды Джан Пьеро Гасперини, сообщает Leggo.

По информации издания, 28-летний нападающий избавился от проблем с коленом, которые беспокоили его в прошлом сезоне, и в первые дни работы под руководством нового тренера поражает своей физической формой и настроем.

Отмечается, что Довбик является одним из лучших игроков команды на тренировках. Этим он уже завоевывает доверие Гасперини, который с самого начала не был доволен профилем украинца.

Ранее бразильский журналист назвал Довбика большим недоразумением и ужасным футболистом.

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Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Серия A чемпионат Италии по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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