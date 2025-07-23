Французский журналист расхвалил Забарного и дал совет ПСЖ

ранцузский журналист Давид Глузман посоветовал «ПСЖ» подписать украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного, высоко оценив игровые качества 22-летнего футболиста.

«Это правый центральный защитник. Он может играть в высоко выдвинутой линии обороны. Он хорошо действует в розыгрышах мяча, очень проактивный защитник, физически крепкий. Он знает, как управлять защитой», – сказал Глузман в эфире программы After Foot.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что топ-клуб АПЛ «Тоттенхэм» предложил рекордную сумму за Забарного – 70 миллионов евро.