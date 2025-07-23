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Франция
23 июля 2025, 23:49 | Обновлено 23 июля 2025, 23:58
205
0

Французский журналист расхвалил Забарного и дал совет ПСЖ

Дэвид Глузман высоко оценил качества украинского защитника

23 июля 2025, 23:49 | Обновлено 23 июля 2025, 23:58
205
0
Французский журналист расхвалил Забарного и дал совет ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ранцузский журналист Давид Глузман посоветовал «ПСЖ» подписать украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного, высоко оценив игровые качества 22-летнего футболиста.

«Это правый центральный защитник. Он может играть в высоко выдвинутой линии обороны. Он хорошо действует в розыгрышах мяча, очень проактивный защитник, физически крепкий. Он знает, как управлять защитой», – сказал Глузман в эфире программы After Foot.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что топ-клуб АПЛ «Тоттенхэм» предложил рекордную сумму за Забарного – 70 миллионов евро.

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Тоттенхэм трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный ПСЖ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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