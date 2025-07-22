Отказать будет тяжело. Топ-клуб АПЛ предложил рекордную сумму по Забарному

Лондонский «Тоттенгем» сделал предложение по украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному в размере 70 млн евро. Об этом сообщил английский журналист Дункан Каслс.

«Пари Сен-Жермен» работает над сделкой с Забарным уже около шести месяцев, но непосредственно с «Борнмутом» активно работает три месяца. Как мне сказали, их предложение за украинского центрального защитника составляет 60 миллионов евро.

В Париже считают, что смогут подписать игрока за такую сумму, и сам Илья точно хочет перейти к ним – он уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» и настаивает на переходе.

Но «Тоттенгем» – это один из нескольких клубов Премьер-лиги, который, что неудивительно, заинтересован в 22-летнем футболисте, одном из самых быстрых центральных защитников в Премьер-лиге, который принял участие почти во всех матчах «Борнмута» в Премьер-лиге за два последних сезона.

Как мне сообщили в «Борнмуте», «Тоттенгем» предложил за игрока 70 млн евро, что является ценой, которую хочет получить за украинца владелец клуба Билл Фоли, и что составит новый трансферный рекорд клуба, превысив 64 млн евро, которые они заплатили «Борнмуту» за Доминика Соланке прошлым летом», – сказал Каслс в эфире Transfers podcast.

Сообщалось, что президент «ПСЖ» пошел на решительные действия ради Забарного.