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Англия
23 июля 2025, 22:24 | Обновлено 23 июля 2025, 22:45
2241
3

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ

Илья может оказаться в «Тоттенхэме»

23 июля 2025, 22:24 | Обновлено 23 июля 2025, 22:45
2241
3
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, футболистом долгое время интересовался «ПСЖ», но за последнюю неделю главным фаворитом на подписание Ильи стал «Тоттенхэм». Более того, «шпоры» предложили за защитника 60 миллионов фунтов. «Борнмут» готовится принять это предложение и оформить трансфер.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Тоттенхэм трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Football Insider
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Комментарии 3
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roman75zpr
Ну вот когда продаст, тогда и напишите в новостях, хорош уже воду варить, целыми сутками Забарный - Лунин((
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+4
Vitason
Какого-то супер пупер популиста взяли в спорт .юа,сутками пишет один и тот же бред,таким образом думает что подогревает интерес к сайту,а на самом деле раздражает бессмысленными статьями!! Одно и тоже каждый день,даже не интересно уже читать один и тот же бред!!
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0
pol-55
А Ілля погодився?
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0
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