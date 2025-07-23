Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, футболистом долгое время интересовался «ПСЖ», но за последнюю неделю главным фаворитом на подписание Ильи стал «Тоттенхэм». Более того, «шпоры» предложили за защитника 60 миллионов фунтов. «Борнмут» готовится принять это предложение и оформить трансфер.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.