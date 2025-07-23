Во Второй лиге Украины стало на одну команду меньше

Как стало известно Sport.ua, сегодня члены Центрального Совета ПФЛ после того, как «Минай» приостановил из-за финансовых проблем выступления в Первой лиге, после обсуждения приняли решение, что закарпатцев согласно регламенту заменит «Металлург», который в прошлом сезоне финишировал 14 в втором по рейтингу дивизионе и уступил в плей-офф.

Согласно календарю, вместо «Миная» в стартовом туре — 2 августа — «Металлург» должен принимать «Металлист», однако еще не определено, когда и где состоится этот поединок.

По имеющейся информации, поскольку «Металлург» снова будет соревноваться в Первой лиге, то в группе «Б» Второго дивизиона будет выступать не 12, а 11 команд. Кстати, как и в группе «А».

Ранее мы сообщали, что «Минай» снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ.