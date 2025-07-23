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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 20:53 |
537
0

Во Второй лиге Украины стало на одну команду меньше

В группе «Б» будет выступать 11 команд

23 июля 2025, 20:53 |
537
0
Во Второй лиге Украины стало на одну команду меньше
ФК Металлург Запорожье

Как стало известно Sport.ua, сегодня члены Центрального Совета ПФЛ после того, как «Минай» приостановил из-за финансовых проблем выступления в Первой лиге, после обсуждения приняли решение, что закарпатцев согласно регламенту заменит «Металлург», который в прошлом сезоне финишировал 14 в втором по рейтингу дивизионе и уступил в плей-офф.

Согласно календарю, вместо «Миная» в стартовом туре — 2 августа — «Металлург» должен принимать «Металлист», однако еще не определено, когда и где состоится этот поединок.

По имеющейся информации, поскольку «Металлург» снова будет соревноваться в Первой лиге, то в группе «Б» Второго дивизиона будет выступать не 12, а 11 команд. Кстати, как и в группе «А».

Ранее мы сообщали, что «Минай» снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ.

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Металлург Запорожье ПФЛ Украины Первая лига Украины Минай чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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