Во Второй лиге Украины стало на одну команду меньше
В группе «Б» будет выступать 11 команд
Как стало известно Sport.ua, сегодня члены Центрального Совета ПФЛ после того, как «Минай» приостановил из-за финансовых проблем выступления в Первой лиге, после обсуждения приняли решение, что закарпатцев согласно регламенту заменит «Металлург», который в прошлом сезоне финишировал 14 в втором по рейтингу дивизионе и уступил в плей-офф.
Согласно календарю, вместо «Миная» в стартовом туре — 2 августа — «Металлург» должен принимать «Металлист», однако еще не определено, когда и где состоится этот поединок.
По имеющейся информации, поскольку «Металлург» снова будет соревноваться в Первой лиге, то в группе «Б» Второго дивизиона будет выступать не 12, а 11 команд. Кстати, как и в группе «А».
Ранее мы сообщали, что «Минай» снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ.
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