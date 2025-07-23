Скромная победа. Агробизнес в контрольном матче одолел ФК Агрон

«Агробизнес» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команда провела заключительный спарринг на летних учебно-тренировочных сборах.

Соперником «Агробизнеса» стал ФК «Агрон». Команда из Тернопольской области выступает в чемпионате среди аматоров.

Судьбу матча решил единственный гол. «Агробизнес» смог пробить оборону соперника на последней минуте поединка.

На летних учебно-тренировочных сборах «Агробизнес» провел восемь контрольных матчей. Команда одержала пять побед и три матча завершила вничью.

Товарищеский матч. 23 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» – «Агрон» – 1:0

Гол: гол, 90