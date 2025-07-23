Скромная победа. Агробизнес в контрольном матче одолел ФК Агрон
«Агробизнес» завершил насыщенную программу спаррингов
«Агробизнес» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команда провела заключительный спарринг на летних учебно-тренировочных сборах.
Соперником «Агробизнеса» стал ФК «Агрон». Команда из Тернопольской области выступает в чемпионате среди аматоров.
Судьбу матча решил единственный гол. «Агробизнес» смог пробить оборону соперника на последней минуте поединка.
На летних учебно-тренировочных сборах «Агробизнес» провел восемь контрольных матчей. Команда одержала пять побед и три матча завершила вничью.
Товарищеский матч. 23 июля. Волочиск, стадион «Юность»
«Агробизнес» – «Агрон» – 1:0
Гол: гол, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская шпажистка последним уколом выиграла финал у соперницы из Эстонии
Винисиус Тобиас перейдет в «Фламенго»