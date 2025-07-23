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Товарищеские матчи
Агробизнес
23.07.2025 17:00 – FT 1 : 0
Агрон
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Украина. Первая лига
23 июля 2025, 21:29 |
188
0

Скромная победа. Агробизнес в контрольном матче одолел ФК Агрон

«Агробизнес» завершил насыщенную программу спаррингов

23 июля 2025, 21:29 |
188
0
Скромная победа. Агробизнес в контрольном матче одолел ФК Агрон
ФК Агробизнес

«Агробизнес» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команда провела заключительный спарринг на летних учебно-тренировочных сборах.

Соперником «Агробизнеса» стал ФК «Агрон». Команда из Тернопольской области выступает в чемпионате среди аматоров.

Судьбу матча решил единственный гол. «Агробизнес» смог пробить оборону соперника на последней минуте поединка.

На летних учебно-тренировочных сборах «Агробизнес» провел восемь контрольных матчей. Команда одержала пять побед и три матча завершила вничью.

Товарищеский матч. 23 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» – «Агрон» – 1:0

Гол: гол, 90

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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