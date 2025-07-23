Легенда Динамо рассказал, что необходимо сделать Суркису этим летом

Легенда «Динамо» Владислав Ващук рассказал, что для успешного выступления в следующем сезоне киевляне должны усилить состав.

– «Динамо» входит в сезон фактически без усиления и новых трансферов. Насколько это критично для нынешней команды?

– Чтобы достичь большего, нужны еще люди, чтобы усилить оборону и полузащиту. Здесь нужно отталкиваться от того, какие планы дальше и куда движется команда.

– Насколько я понимаю из публичных высказываний представителей клуба, то планы на сезон – выход в основной этап Лиги чемпионов и борьба за чемпионство, конечно. Это под силу нынешнему составу команды?

– Нужно однозначно усиливаться. Другой вопрос – сможет ли клуб пригласить сюда [подходящих] футболистов. Сложно сказать. Думаю, руководство будет отталкиваться от того, как пройдут первые два квалификационных этапа. Имея такой опыт выступления в еврокубках, в «Динамо» понимают, что они могут сделать, а чего не стоит.

– Вы говорите об усилении позиций, в частности в защите. По вашему мнению, пара Михавка и Попова не дотягивает до необходимого уровня?

– В Лиге чемпионов, где любая ошибка наказывается, нужно играть в более качественный футбол.