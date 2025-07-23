Динамо, Вердер и Бернли заинтересованы в трансфере 23-летнего хорвата
Нико Янкович пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Атакующий полузащитник хорватской «Риеки» Нико Янкович с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Sportske Novosti.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы киевское «Динамо», немецкие «Вердер» и «Нюрнберг», английский «Бернли» и несколько клубов из MLS.
«Риека» не планирует отпускать полузащитника, однако понимает, что удержать его в чемпионате Хорватии будет трудно. Нико может сыграть на позициях опорного и атакующего полузащитника, а также левого вингера.
Сам футболист пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Контракт Янковича с «Риекой» истекает в июне 2026 года, а новое соглашение Нико подписывать не спешит.
В сезоне 2024/25 хорват сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 млн евро
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