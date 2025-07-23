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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 16:16 | Обновлено 23 июля 2025, 16:37
462
0

Динамо, Вердер и Бернли заинтересованы в трансфере 23-летнего хорвата

Нико Янкович пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру

23 июля 2025, 16:16 | Обновлено 23 июля 2025, 16:37
462
0
Динамо, Вердер и Бернли заинтересованы в трансфере 23-летнего хорвата
ФК Риека. Нико Янкович

Атакующий полузащитник хорватской «Риеки» Нико Янкович с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Sportske Novosti.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы киевское «Динамо», немецкие «Вердер» и «Нюрнберг», английский «Бернли» и несколько клубов из MLS.

«Риека» не планирует отпускать полузащитника, однако понимает, что удержать его в чемпионате Хорватии будет трудно. Нико может сыграть на позициях опорного и атакующего полузащитника, а также левого вингера.

Сам футболист пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Контракт Янковича с «Риекой» истекает в июне 2026 года, а новое соглашение Нико подписывать не спешит.

В сезоне 2024/25 хорват сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 млн евро

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Динамо Киев чемпионат Хорватии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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