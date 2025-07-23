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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 21:47 | Обновлено 23 июля 2025, 21:51
3188
0

Вопрос нескольких часов. Шахтер завершает трансфер экс-игрока Реала

Винисиус Тобиас перейдет в «Фламенго»

23 июля 2025, 21:47 | Обновлено 23 июля 2025, 21:51
3188
0
Вопрос нескольких часов. Шахтер завершает трансфер экс-игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» готовит дорогой трансфер бразильца на выход.

По информации Il Messagero, переговоры между «Фламенго» и «Шахтером» о переходе Винисиуса Тобиаса, который недавно играл на правах аренды в «Реале», прошли достаточно быстро. Сейчас все находится на финальной стадии, осталось согласовать некоторые детали – источник сообщает, что переход игрока это вопрос нескольких часов.

21-летний Тобиас станет прямой заменой Весли Франси, который продолжит карьеру в составе римской «Ромы».

В прошлом сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 6 голевыми передачами.

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Дмитрий Олейник Источник: Il Messaggero
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