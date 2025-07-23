Вопрос нескольких часов. Шахтер завершает трансфер экс-игрока Реала

Донецкий «Шахтер» готовит дорогой трансфер бразильца на выход.

По информации Il Messagero, переговоры между «Фламенго» и «Шахтером» о переходе Винисиуса Тобиаса, который недавно играл на правах аренды в «Реале», прошли достаточно быстро. Сейчас все находится на финальной стадии, осталось согласовать некоторые детали – источник сообщает, что переход игрока это вопрос нескольких часов.

21-летний Тобиас станет прямой заменой Весли Франси, который продолжит карьеру в составе римской «Ромы».

В прошлом сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 6 голевыми передачами.