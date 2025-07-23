Шахтер определился с ценой на бразильца. Интересен иностранному клубу
Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго»
Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго», сообщает Paparazzo.
По информации источника, украинский клуб требует за 21-летнего футболиста 25 миллионов евро. Эту цену бразильский клуб платить не готов, если «горняки» не снизят свои требования, то «Фламенго» выйдет из переговоров.
В прошедшем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что зарубежный клуб ведет переговоры с бразильским легионером «Шахтера».
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