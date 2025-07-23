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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 19:32 |
398
0

Шахтер определился с ценой на бразильца. Интересен иностранному клубу

Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго»

23 июля 2025, 19:32 |
398
0
Шахтер определился с ценой на бразильца. Интересен иностранному клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго», сообщает Paparazzo.

По информации источника, украинский клуб требует за 21-летнего футболиста 25 миллионов евро. Эту цену бразильский клуб платить не готов, если «горняки» не снизят свои требования, то «Фламенго» выйдет из переговоров.

В прошедшем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что зарубежный клуб ведет переговоры с бразильским легионером «Шахтера».

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Винисиус Тобиас Фламенго Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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