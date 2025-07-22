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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 13:18 | Обновлено 22 июля 2025, 14:23
873
0

Зарубежный клуб ведет переговоры с бразильским легионером Шахтера

Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго»

22 июля 2025, 13:18 | Обновлено 22 июля 2025, 14:23
873
0
Зарубежный клуб ведет переговоры с бразильским легионером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Бразильский фулбек донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго», сообщает Хулио Мигель Нето.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с 21-летним футболистом, которого рассматривает как замену Уэсли Франсе, трансфер которого в «Рому» неизбежен.

Сам игрок также позитивно оценивает возможность переезда в «Фламенго».

В прошедшем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Фламенго трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Уэсли Франса Рома Рим
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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