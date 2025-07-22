Зарубежный клуб ведет переговоры с бразильским легионером Шахтера

Бразильский фулбек донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго», сообщает Хулио Мигель Нето.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с 21-летним футболистом, которого рассматривает как замену Уэсли Франсе, трансфер которого в «Рому» неизбежен.

Сам игрок также позитивно оценивает возможность переезда в «Фламенго».

В прошедшем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова.