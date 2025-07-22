Зарубежный клуб ведет переговоры с бразильским легионером Шахтера
Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго»
Бразильский фулбек донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Фламенго», сообщает Хулио Мигель Нето.
По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с 21-летним футболистом, которого рассматривает как замену Уэсли Франсе, трансфер которого в «Рому» неизбежен.
Сам игрок также позитивно оценивает возможность переезда в «Фламенго».
В прошедшем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова.
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