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Актобе
24.07.2025 19:00 - : -
Спарта Прага
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Лига конференций
23 июля 2025, 18:36 | Обновлено 23 июля 2025, 18:37
44
0

Актобе – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 24 июля в 19:00 по Киеву

23 июля 2025, 18:36 | Обновлено 23 июля 2025, 18:37
44
0
Актобе – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Спарта Прага

В четверг, 24 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между казахским «Актобе» и чешской «Спартой». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Актобе

В текущем сезоне чемпионата Казахстана коллектив имеет 33 очка после 17 поединков и занимает 4-е место турнирной таблицы. От 1-го места, на котором находится «ФК Астана», команду отделяет 7 зачетных пунктов. Из кубка страны «Актобе» вылетело на стадии 1/8 финала, минимально уступив «Женис». В 1-м раунде квалификации Лиги Европы казахи дважды проиграли «Легии» со счетом 1:0.

Спарта Прага

В прошлом сезоне чешской лиги действующего на тот момент чемпиона страны занесло на 4-е место турнирной таблицы. За 35 поединков коллектив набрал 63 очка, отстав от тройки лучших по меньшей мере на 8 баллов. Спасти сезон могла победа в кубке Чехии, однако в финале «Спарта» уступила «Сигме» со счетом 3:1.

Интересные факты

  • «Актобе» победили лишь в 1 из последних 5 домашних поединков. Произошло это в игре против Атырау в начале июля.
  • «Спарта» не одержала ни одной победы в последних 7 официальных играх.
  • На данный момент «Актобе» имеет самую лучшую оборону в чемпионате Казахстана – за 17 игр команда пропустила всего 12 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Актобе
24 июля 2025 -
19:00
Спарта Прага
Тотал больше 2.5 1.84 Сделать ставку

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Актобе Спарта Прага Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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