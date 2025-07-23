В четверг, 24 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между казахским «Актобе» и чешской «Спартой». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Актобе

В текущем сезоне чемпионата Казахстана коллектив имеет 33 очка после 17 поединков и занимает 4-е место турнирной таблицы. От 1-го места, на котором находится «ФК Астана», команду отделяет 7 зачетных пунктов. Из кубка страны «Актобе» вылетело на стадии 1/8 финала, минимально уступив «Женис». В 1-м раунде квалификации Лиги Европы казахи дважды проиграли «Легии» со счетом 1:0.

Спарта Прага

В прошлом сезоне чешской лиги действующего на тот момент чемпиона страны занесло на 4-е место турнирной таблицы. За 35 поединков коллектив набрал 63 очка, отстав от тройки лучших по меньшей мере на 8 баллов. Спасти сезон могла победа в кубке Чехии, однако в финале «Спарта» уступила «Сигме» со счетом 3:1.

Интересные факты

«Актобе» победили лишь в 1 из последних 5 домашних поединков. Произошло это в игре против Атырау в начале июля.

«Спарта» не одержала ни одной победы в последних 7 официальных играх.

На данный момент «Актобе» имеет самую лучшую оборону в чемпионате Казахстана – за 17 игр команда пропустила всего 12 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua Актобе Спарта Прага Тотал больше 2.5 1.84 Сделать ставку

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