Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера

24 июля состоится матч второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором сойдутся турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Tupras Stadium» в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом матче и в дуэли по сумме двух встреч.

Специалисты считают, что именно турецкая команда будет фаворитом в Стамбуле – 2,4 против 2,85. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,75.

Стоит отметить, что подопечные Арды Турана имеют больше шансов пробиться в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. В этом случае коэффициент на «Шахтер» составляет 1,75, в то время как на турецкий клуб – 1,95.

Клуб из Турции пропускал первый раунд квалификации Лиги Европы. «Горняки» на этой стадии не заметили сопротивления от финского «Ильвеса» (6:0, 0:0). Второй матч «Шахтер» – «Бешикташ» пройдет 31 июля в Польше.

Ранее украинская команда обратилась к болельщикам с просьбой носить нейтральную одежду в Турции накануне первого матча с «Бешикташем».