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Лига Европы
23 июля 2025, 15:30 |
1583
6

Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера

В первом матче шансы на победу выше у турецкой команды

23 июля 2025, 15:30 |
1583
6
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Бешикташ – Шахтер Донецк

24 июля состоится матч второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором сойдутся турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Tupras Stadium» в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом матче и в дуэли по сумме двух встреч.

Специалисты считают, что именно турецкая команда будет фаворитом в Стамбуле – 2,4 против 2,85. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,75.

Стоит отметить, что подопечные Арды Турана имеют больше шансов пробиться в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. В этом случае коэффициент на «Шахтер» составляет 1,75, в то время как на турецкий клуб – 1,95.

Клуб из Турции пропускал первый раунд квалификации Лиги Европы. «Горняки» на этой стадии не заметили сопротивления от финского «Ильвеса» (6:0, 0:0). Второй матч «Шахтер» – «Бешикташ» пройдет 31 июля в Польше.

Ранее украинская команда обратилась к болельщикам с просьбой носить нейтральную одежду в Турции накануне первого матча с «Бешикташем».

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 6
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sania
В Стамбулі буде надзвичайно складно. Божевільні (по-хорошому) турецькі вболівальники гнатимуть команду до останньої секунди. Варто лише комусь спіймати мандраж і може бути катастрофа. А в захисті Матвієнко і Бондар, та й бразильці ще не зустрічались з турецькою торсидою..
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0
vasilichn
Турки, сделайте Этих шлюХтёров по-полной!!!
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-1
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SHN
В Польше вечно говнопогода. Кто додумался там матчи проводить?!
Ещё бразилы замерзнут
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-2
vitaha33
Та не виграє шахта в бешика, шанси є лише якщо забють першими в туреччині, інакше бразильці поаливуть після 1 голу і буде розгром ...
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-2
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