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  4. Нужна нейтральная одежда. Шахтер сделал заявление перед матчем с Бешикташем
Лига Европы
23 июля 2025, 12:42 |
1395
3

Нужна нейтральная одежда. Шахтер сделал заявление перед матчем с Бешикташем

Донецкий клуб обратился к фанатам, которые намерены посетить Турцию

23 июля 2025, 12:42 |
1395
3
Нужна нейтральная одежда. Шахтер сделал заявление перед матчем с Бешикташем
ФК Шахтер Донецк

24 июля состоится матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сойдутся турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Tupras Stadium» в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния «горняки» опубликовали заявление, в котором обратились к своим фанатам:

«Важная информация о логистике болельщиков!

Стамбульская спортивная полиция сообщает, что фанаты гостей должны собраться в парке Таксим-Гези в 16:30 по местному времени в день матча. Полиция будет проводить случайную проверку билетов на месте, а затем все болельщики пойдут на стадион в ее сопровождении. Отправятся между 17:30 и 18:00.

Те, кто не хочет присоединяться к фан-маршу (самостоятельные фанаты, семьи и т.п.), могут прибыть на стадион в любое время, но принимающая сторона настоятельно рекомендует в таком случае быть одетым нейтрально», – сообщила пресс-служба «Шахтера».

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Лига Европы Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер болельщики
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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DK2025
Пусть приходят на матч в трусах. Все равно жарко
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+1
SHN
Намек на якобы  фанатов Фенера
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+1
Burevestnik
тобто, вболівальникам не рекомендують вдягати одяг
кольорами "колорадо", а також  синьо-жовтим?
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+1
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