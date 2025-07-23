Нужна нейтральная одежда. Шахтер сделал заявление перед матчем с Бешикташем
Донецкий клуб обратился к фанатам, которые намерены посетить Турцию
24 июля состоится матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сойдутся турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».
Команды сыграют на стадионе «Tupras Stadium» в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния «горняки» опубликовали заявление, в котором обратились к своим фанатам:
«Важная информация о логистике болельщиков!
Стамбульская спортивная полиция сообщает, что фанаты гостей должны собраться в парке Таксим-Гези в 16:30 по местному времени в день матча. Полиция будет проводить случайную проверку билетов на месте, а затем все болельщики пойдут на стадион в ее сопровождении. Отправятся между 17:30 и 18:00.
Те, кто не хочет присоединяться к фан-маршу (самостоятельные фанаты, семьи и т.п.), могут прибыть на стадион в любое время, но принимающая сторона настоятельно рекомендует в таком случае быть одетым нейтрально», – сообщила пресс-служба «Шахтера».
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