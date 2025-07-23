Милевский оценил победу Динамо: «Ярмоленко – уже сформированный футболист»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал победу «бело-синих» во втором раунде Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского разгромили мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0.

– Было видно, что «Динамо» играло под нагрузками. Во-вторых, на Мальте была жара +37, и это тоже сказывалось. «Хамрун» – полупрофессиональная команда. Там ребята, наверное, кроме футбола, еще и в банке работают и курьерами пиццу развозят, не в обиду будет сказано (смеется – прим). «Динамо» такую команду должно на одной ноге обыгрывать, что киевляне и сделали. После первого матча уже все решено, здесь и к гадалке не ходи.

– Кто был лучшим игроком «Динамо» в этом матче?

– Моментами понравился Ванат своими ускорениями. Также понравилось, как Ярмоленко уверенно ошибается. Это уже такой дядя, что пятками обыгрывать может, а если ошибется, то ничего страшного – Михавко подстрахует (смеется, – прим).

Ярмоленко – это уже сформированный футболист. Он знает, как уверенно ошибаться, а это говорит о многом. Буя (Буяльский – прим) гол плюс ассист сделал – молодец! Я его поздравляю. Так держать всем, – поделился мнением Милевский.