Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал игру форварда «бело-синих» Владислава Супряги, который уже несколько лет не может забить в официальных матчах.

22 июля подопечные Александра Шовковского одолели мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0, а 25-летний игрок провел весь матч на скамейке запасных.

– Супряга был в заявке на игру, но на поле так и не вышел. Он не забивает четыре года. Что можешь сказать ему с высоты своего опыта?

– Я никогда особо не следил за Супрягой, но бывает попадаются на глаза интервью, где он говорит, что его не отпустили куда-то там, что он должен играть, и виноваты все вокруг, кроме него. Ну камон, человек реально четыре года не забивает. Давай уже «собери кабину», надо играть! Скоро уже заканчивать пора (смеется – прим), а он еще и играть толком не начинал, – считает Милевский.

В своей карьере Супряга выступал за «Днепр», «Днепр-1», луганскую «Зарю» и итальянскую «Сампдорию». В прошлом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах (за Зарю» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отметился.