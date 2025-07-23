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  4. Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Лига чемпионов
23 июля 2025, 17:41 |
873
0

Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»

Бывший футболист «бело-синих» оценил карьеру Владислава Супряги

23 июля 2025, 17:41 |
873
0
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал игру форварда «бело-синих» Владислава Супряги, который уже несколько лет не может забить в официальных матчах.

22 июля подопечные Александра Шовковского одолели мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0, а 25-летний игрок провел весь матч на скамейке запасных.

– Супряга был в заявке на игру, но на поле так и не вышел. Он не забивает четыре года. Что можешь сказать ему с высоты своего опыта?

– Я никогда особо не следил за Супрягой, но бывает попадаются на глаза интервью, где он говорит, что его не отпустили куда-то там, что он должен играть, и виноваты все вокруг, кроме него. Ну камон, человек реально четыре года не забивает. Давай уже «собери кабину», надо играть! Скоро уже заканчивать пора (смеется – прим), а он еще и играть толком не начинал, – считает Милевский.

В своей карьере Супряга выступал за «Днепр», «Днепр-1», луганскую «Зарю» и итальянскую «Сампдорию». В прошлом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах (за Зарю» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отметился.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс Артем Милевский Владислав Супряга
Николай Титюк Источник: BLIK
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