МИЛЕВСКИЙ – игроку Динамо: «Нужно отвоевать место в стартовом составе»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об игровой форме, спаде и перспективах полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко:

– Твое мнение об игровом спаде Бражко? Не может быть такого, что на этом сказались его отношения с блогершей Дашей Квитковой?

– Не думаю, что это влияет. Я к Володе отношусь отлично, как и к Ванату и другим игрокам «Динамо». Даже когда мы случайно встречаемся в городе, Бражко всегда проявляет ко мне уважение. Я ему желаю всего лучшего.

А то, что играет Михайленко, а не он, это конкуренция. Михайленко – очень интересный игрок. Бражко теперь нужно доказывать и отвоевывать место в составе, но сделать это будет непросто. Думаю, в ответном матче против «Хамруна» Шовковский поставит Бражко в стартовом составе, а там все зависит от него.

– Как тебе пора Бражко – Квиткова? Следишь за Дашей в соцсетях?

– Скажу честно, нет. У меня есть за кем следить (смеется – прим). Я им желаю только добра, счастья, любви, детей и чтобы у них получилось построить крепкую семью, – сказал Милевский.

В прошлом сезоне Бражко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. В первом матче квалификации Лиги чемпионов 23-летний полузащитник вышел на замену и сыграл 12 минут.