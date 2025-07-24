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  4. МИЛЕВСКИЙ – игроку Динамо: «Нужно отвоевать место в стартовом составе»
Лига Европы
24 июля 2025, 12:01 |
623
0

МИЛЕВСКИЙ – игроку Динамо: «Нужно отвоевать место в стартовом составе»

Бывший футболист киевского клуба рассказал о своем отношении к Владимиру Бражко

24 июля 2025, 12:01 |
623
0
МИЛЕВСКИЙ – игроку Динамо: «Нужно отвоевать место в стартовом составе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об игровой форме, спаде и перспективах полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко:

– Твое мнение об игровом спаде Бражко? Не может быть такого, что на этом сказались его отношения с блогершей Дашей Квитковой?

– Не думаю, что это влияет. Я к Володе отношусь отлично, как и к Ванату и другим игрокам «Динамо». Даже когда мы случайно встречаемся в городе, Бражко всегда проявляет ко мне уважение. Я ему желаю всего лучшего.

А то, что играет Михайленко, а не он, это конкуренция. Михайленко – очень интересный игрок. Бражко теперь нужно доказывать и отвоевывать место в составе, но сделать это будет непросто. Думаю, в ответном матче против «Хамруна» Шовковский поставит Бражко в стартовом составе, а там все зависит от него.

– Как тебе пора Бражко – Квиткова? Следишь за Дашей в соцсетях?

– Скажу честно, нет. У меня есть за кем следить (смеется – прим). Я им желаю только добра, счастья, любви, детей и чтобы у них получилось построить крепкую семью, – сказал Милевский.

В прошлом сезоне Бражко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. В первом матче квалификации Лиги чемпионов 23-летний полузащитник вышел на замену и сыграл 12 минут.

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс Артем Милевский Владимир Бражко Дарья Квиткова
Николай Титюк Источник: BLIK
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