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  4. Усиление. Рух арендует молдавского полузащитника
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 23:23 |
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Усиление. Рух арендует молдавского полузащитника

Влад Рейляну ближайший год проведет в львовском клубе

23 июля 2025, 23:23 |
160
0
Усиление. Рух арендует молдавского полузащитника
Влад Рейляну

Молдавский полузащитник «Зимбру» Влад Рейляну станет игроком львовского «Руха». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лига арендует 22-летнего футболиста на 1 сезон. Украинский клуб давно наблюдал за развитием Рейляну.

Влад может сыграть как на позиции «восьмерки», так и «десятки».

В прошедшем сезоне Влад Рейляну провел 26 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник из УПЛ провел переговоры с клубом-участником Лиги чемпионов.

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Зимбру Кишинев Рух Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Молдовы по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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