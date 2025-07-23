Усиление. Рух арендует молдавского полузащитника

Молдавский полузащитник «Зимбру» Влад Рейляну станет игроком львовского «Руха». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лига арендует 22-летнего футболиста на 1 сезон. Украинский клуб давно наблюдал за развитием Рейляну.

Влад может сыграть как на позиции «восьмерки», так и «десятки».

В прошедшем сезоне Влад Рейляну провел 26 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник из УПЛ провел переговоры с клубом-участником Лиги чемпионов.