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  4. «Много опасных игроков». Палкин – про матч с Бешикташем
Лига Европы
23 июля 2025, 13:26 |
96
0

«Много опасных игроков». Палкин – про матч с Бешикташем

Спортивный директор украинского гранда дал комментарий перед матчем квалификации Лиги Европы

23 июля 2025, 13:26 |
96
0
«Много опасных игроков». Палкин – про матч с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарий перед матчем квалификации Лиги Европы с «Бешикташем»:

«У «Бешикташа» есть много опасных игроков, особенно в атаке и в середине поля. Я не хочу называть только одного игрока, потому что все они высокого уровня. Думаю, в матче в Стамбуле все увидят довольно динамичную команду «Шахтера», в которой есть как молодые таланты, так и опытные игроки. Мы сделаем все, что в наших силах, для наших болельщиков и для нашей страны».

«Шахтер» и «Бешикташ» сыграют первый матч 24 июля в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» сделал заявление перед матчем с «Бешикташем».

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Сергей Палкин Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Бешикташ
Даниил Кирияка Источник: Fanatik
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