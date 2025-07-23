«Много опасных игроков». Палкин – про матч с Бешикташем

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарий перед матчем квалификации Лиги Европы с «Бешикташем»:

«У «Бешикташа» есть много опасных игроков, особенно в атаке и в середине поля. Я не хочу называть только одного игрока, потому что все они высокого уровня. Думаю, в матче в Стамбуле все увидят довольно динамичную команду «Шахтера», в которой есть как молодые таланты, так и опытные игроки. Мы сделаем все, что в наших силах, для наших болельщиков и для нашей страны».

«Шахтер» и «Бешикташ» сыграют первый матч 24 июля в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» сделал заявление перед матчем с «Бешикташем».