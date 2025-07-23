Италия23 июля 2025, 12:10 | Обновлено 23 июля 2025, 12:11
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Франсишку Консейсау – шестой самый дорогой трансфер в истории Ювентуса
Рекордом клуба продолжает владеть другой звездный португалец
23 июля 2025, 12:10 | Обновлено 23 июля 2025, 12:11
322
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«Ювентус» официально подписал игрока «Порту» Франсишку Консейсау. Португалец обошелся «Старой сеньоре» в 42 млн евро.
Эта покупка стала шестой самой дорогой в истории «Ювентуса».
Рекордным трансфером остается подписание другого португальца – Криштиану Роналду за 117 млн евро.
Топ-10 самых дорогих покупок Ювентуса
- 117 млн евро – Криштиану Роналду (Португалия, из Реала)
- 90 млн евро – Гонсало Игуаин (Аргентина, из Наполи)
- 83.5 млн евро – Душан Влахович (Сербия, из Фиорентины)
- 57.2 млн евро – Федерико Кьеза (Италия, из Фиорентины)
- 46 млн евро – Дуглас Коста (Бразилия, из Баварии)
- 42 млн евро – Франсишку Консейсау (Португалия, из Порту)
- 41 млн евро – Пауло Дибала (Аргентина, из Палермо)
- 40 млн евро – Федерико Бернардески (Италия, из Фиорентины)
- 37 млн евро – Мойзе Кин (Италия, из Эвертона)
- 36. 5 млн евро – Николас Гонсалес (Аргентина, из Фиорентины)
#Juventus convinta 👌 da Francisco #Conceição, tanto da allegare al portoghese il sesto trasferimento più costoso 💶💶💶 nella storia del mercato del club.#TMdatabase #TMmercato #calciomercato #mercato pic.twitter.com/dZLDNSVyW4— Transfermarkt.it (@TMit_news) July 23, 2025
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