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Италия
23 июля 2025, 12:10 | Обновлено 23 июля 2025, 12:11
322
1

Франсишку Консейсау – шестой самый дорогой трансфер в истории Ювентуса

Рекордом клуба продолжает владеть другой звездный португалец

23 июля 2025, 12:10 | Обновлено 23 июля 2025, 12:11
322
1
Франсишку Консейсау – шестой самый дорогой трансфер в истории Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

«Ювентус» официально подписал игрока «Порту» Франсишку Консейсау. Португалец обошелся «Старой сеньоре» в 42 млн евро.

Эта покупка стала шестой самой дорогой в истории «Ювентуса».

Рекордным трансфером остается подписание другого португальца – Криштиану Роналду за 117 млн евро.

Топ-10 самых дорогих покупок Ювентуса

  1. 117 млн евро – Криштиану Роналду (Португалия, из Реала)
  2. 90 млн евро – Гонсало Игуаин (Аргентина, из Наполи)
  3. 83.5 млн евро – Душан Влахович (Сербия, из Фиорентины)
  4. 57.2 млн евро – Федерико Кьеза (Италия, из Фиорентины)
  5. 46 млн евро – Дуглас Коста (Бразилия, из Баварии)
  6. 42 млн евро – Франсишку Консейсау (Португалия, из Порту)
  7. 41 млн евро – Пауло Дибала (Аргентина, из Палермо)
  8. 40 млн евро – Федерико Бернардески (Италия, из Фиорентины)
  9. 37 млн евро – Мойзе Кин (Италия, из Эвертона)
  10. 36. 5 млн евро – Николас Гонсалес (Аргентина, из Фиорентины)
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Ювентус Франсишку Консейсау Порту чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы АПЛ Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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