Франсишку Консейсау – шестой самый дорогой трансфер в истории Ювентуса

«Ювентус» официально подписал игрока «Порту» Франсишку Консейсау. Португалец обошелся «Старой сеньоре» в 42 млн евро.

Эта покупка стала шестой самой дорогой в истории «Ювентуса».

Рекордным трансфером остается подписание другого португальца – Криштиану Роналду за 117 млн евро.

Топ-10 самых дорогих покупок Ювентуса