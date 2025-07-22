Италия22 июля 2025, 20:53 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Уже больше не в аренде. Ювентус подписал игрока Порту
Франсишку Консейсау переезжает в Турин на постоянной основе
22 июля 2025, 20:53 |
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22-летний португальский форвард Франсишку Консейсау перешел из «Порту» в «Ювентус».
Об этом сообщил туринский клуб.
Прошлый сезон Франсишку провел в аренде в «Ювентусе». Сыграл 40 матчей и забил 7 мячей.
Консейсау – питомец «Порту». Играл также на правах аренды в «Аяксе».
«Ювентус» заплатил португальскому клубу за форварда 32 миллиона евро.
Франсишку Консейсау выступит под седьмым номером.
Ранее стало известно, что португальский форвард отказал нескольким клубам АПЛ.
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