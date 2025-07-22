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Италия
22 июля 2025, 20:53 |
494
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уже больше не в аренде. Ювентус подписал игрока Порту

Франсишку Консейсау переезжает в Турин на постоянной основе

22 июля 2025, 20:53 |
494
0
ОФИЦИАЛЬНО. Уже больше не в аренде. Ювентус подписал игрока Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний португальский форвард Франсишку Консейсау перешел из «Порту» в «Ювентус».

Об этом сообщил туринский клуб.

Прошлый сезон Франсишку провел в аренде в «Ювентусе». Сыграл 40 матчей и забил 7 мячей.

Консейсау – питомец «Порту». Играл также на правах аренды в «Аяксе».

«Ювентус» заплатил португальскому клубу за форварда 32 миллиона евро.

Франсишку Консейсау выступит под седьмым номером.

Ранее стало известно, что португальский форвард отказал нескольким клубам АПЛ.

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Ювентус трансферы трансферы Серии A Порту Франсишку Консейсау
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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