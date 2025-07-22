ОФИЦИАЛЬНО. Уже больше не в аренде. Ювентус подписал игрока Порту

22-летний португальский форвард Франсишку Консейсау перешел из «Порту» в «Ювентус».

Об этом сообщил туринский клуб.

Прошлый сезон Франсишку провел в аренде в «Ювентусе». Сыграл 40 матчей и забил 7 мячей.

Консейсау – питомец «Порту». Играл также на правах аренды в «Аяксе».

«Ювентус» заплатил португальскому клубу за форварда 32 миллиона евро.

Франсишку Консейсау выступит под седьмым номером.

Ранее стало известно, что португальский форвард отказал нескольким клубам АПЛ.