ОФИЦИАЛЬНО. Довбик сменил игровой номер в Роме
Украинский нападающий будет выступать под 9-м номером
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик сменил свой номер в итальянском клубе. Об этом сообщают социальные сети «волков».
28-летний футболист теперь будет играть с девяткой на спине. Ранее Артем носил 11-й номер, но его забрал летний новичок командыЭван Фергюсон, присоединившийся к команде на правах аренды.
В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» подписала замену Довбику.
🆕 kit, 🆕 number 𝐧𝐢𝐧𝐞#ASRoma pic.twitter.com/dB3AlIoQl2— AS Roma English (@ASRomaEN) July 23, 2025
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тепер почне забивати більше голів.
аби більше нічого не заважало,
він же не на танці виходитиме на поле, а грати у футбол.