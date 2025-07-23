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Италия
23 июля 2025, 12:11 | Обновлено 23 июля 2025, 12:14
1290
2

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик сменил игровой номер в Роме

Украинский нападающий будет выступать под 9-м номером

23 июля 2025, 12:11 | Обновлено 23 июля 2025, 12:14
1290
2
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик сменил игровой номер в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик сменил свой номер в итальянском клубе. Об этом сообщают социальные сети «волков».

28-летний футболист теперь будет играть с девяткой на спине. Ранее Артем носил 11-й номер, но его забрал летний новичок командыЭван Фергюсон, присоединившийся к команде на правах аренды.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» подписала замену Довбику.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
не фартовий був номер.
тепер почне забивати більше голів. 
аби більше нічого не заважало,
він же не на танці виходитиме на поле, а грати у футбол.
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Dfbj
В Жироні під цим номером забив 24 м'ячі
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