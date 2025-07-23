ОФИЦИАЛЬНО. Довбик сменил игровой номер в Роме

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик сменил свой номер в итальянском клубе. Об этом сообщают социальные сети «волков».

28-летний футболист теперь будет играть с девяткой на спине. Ранее Артем носил 11-й номер, но его забрал летний новичок командыЭван Фергюсон, присоединившийся к команде на правах аренды.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» подписала замену Довбику.