ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
Эван Фергюсон покинул «Брайтон»
Римская «Рома» официально объявила о подписании ирландского нападающего английского «Брайтона» Эвана Фергюсона.
Отмечается, что 20-летний футболист присоединился к «волков» на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
Интересно, что в «Роме» Эван решил взять 11-й номер, под которым в прошлом сезоне играл другой нападающий команды, Артем Довбик. Украинец же в новой кампании будет выступать под «девяткой».
Во второй половине сезона 2024/25 Эван Фергюсон на правах аренды провел 8 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее «Рома» официально объявила о подписании Ниля Эль-Айнави.
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