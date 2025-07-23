ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца

Римская «Рома» официально объявила о подписании ирландского нападающего английского «Брайтона» Эвана Фергюсона.

Отмечается, что 20-летний футболист присоединился к «волков» на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Интересно, что в «Роме» Эван решил взять 11-й номер, под которым в прошлом сезоне играл другой нападающий команды, Артем Довбик. Украинец же в новой кампании будет выступать под «девяткой».

Во второй половине сезона 2024/25 Эван Фергюсон на правах аренды провел 8 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее «Рома» официально объявила о подписании Ниля Эль-Айнави.