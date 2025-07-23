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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
Италия
23 июля 2025, 10:51 |
2691
2

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца

Эван Фергюсон покинул «Брайтон»

23 июля 2025, 10:51 |
2691
2
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ФК Рома. Эван Фергюсон (справа)

Римская «Рома» официально объявила о подписании ирландского нападающего английского «Брайтона» Эвана Фергюсона.

Отмечается, что 20-летний футболист присоединился к «волков» на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Интересно, что в «Роме» Эван решил взять 11-й номер, под которым в прошлом сезоне играл другой нападающий команды, Артем Довбик. Украинец же в новой кампании будет выступать под «девяткой».

Во второй половине сезона 2024/25 Эван Фергюсон на правах аренды провел 8 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее «Рома» официально объявила о подписании Ниля Эль-Айнави.

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Эван Фергюсон Рома Рим трансферы аренда игрока Брайтон Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Рома
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samird
Забивний хлопчина
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0
SHN
Может не так. А Довбик взял 9-ку?
Как думаешь,Вус?
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0
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