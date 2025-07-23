Радукану довольна победой над Костюк в Вашингтоне: «Сложная соперница»

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась эмоциями после безумной победы над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

«Такие победы действительно доставляют тебе много удовольствия, потому что ты получаешь заряд уверенности. Ты проходишь через определенные напряженные ситуации: играешь тай-брейк, делаешь брейки, выигрываешь матч на приеме… Поэтому я довольна. Марта – сложная соперница, я знаю ее с тех пор, когда нам было по 11 лет. В этом году она уже побеждала меня, потому хорошо записать этот матч на свой счет.

Насколько тяжел этот переход с травы на хард? Я считаю, что это в целом сложный этап сезона: переход из почвы на траву, а затем из травы – на хард. И это, собственно, первый год, когда я полноценно его прохожу. Я горжусь тем, как мне удается справляться с этим даже когда я чувствую себя не очень комфортно. Здесь очень «живые» условия: мяч гораздо быстрее улетает, выше отскакивает по сравнению с травой, и для меня так удобнее. Надеюсь, что со временем после матчевой практики я буду чувствовать себя еще лучше.

Приятно ли вернуться на американский хард, учитывая воспоминания [о победе на US Open в 2021 году]? Действительно, да, я чувствую себя здесь комфортно. И в самом Вашингтоне мне очень нравится, это одно из моих любимых мест здесь. Район Джорджтаун имеет этот европейский вайб. Поэтому я люблю там гулять, когда есть время. В целом мне здесь нравится: много зелени, простора, все очень просто.

Что касается следующего матча против Наоми Осаки, это действительно будет сложно. Это будет дерби чемпионок «мейджоров»? Да, но у нее на три титула больше (смеется), у нее в этом плане больше опыта. Она очень опасная соперница, у нее хорошие результаты в этом сезоне. Я знаю, что должна сыграть очень хорошо, чтобы у меня был шанс пройти дальше», – сказала Эмма.