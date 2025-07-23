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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 12:42 | Обновлено 23 июля 2025, 12:43
676
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб усилился игроком Колоса

Олег Криворучко присоединился к «Левому Берегу»

23 июля 2025, 12:42 | Обновлено 23 июля 2025, 12:43
676
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб усилился игроком Колоса
Левый Берег. Олег Криворучко

Украинский полузащитник Олег Криворучко стал игроком «Левого Берега». Об этом сообщает сайт киевского клуба.

20-летний футболист присоединился к «Левому Берегу» на правах аренды, перейдя из «Колоса». Срок аренды составляет 1 год.

«Желаем Олегу быстрой адаптации, уверенности на поле и ярких моментов вместе с «Левым Берегом»!», сообщение клуба.

В прошедшем сезоне Олег Криворучко провел 9 матчей на клубном уровне, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Предстоящий сезон «Левый Берег» проведет в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что клуб Первой лиги расторг контракт с голкипером.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Левый Берег
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