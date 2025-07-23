ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб усилился игроком Колоса
Олег Криворучко присоединился к «Левому Берегу»
Украинский полузащитник Олег Криворучко стал игроком «Левого Берега». Об этом сообщает сайт киевского клуба.
20-летний футболист присоединился к «Левому Берегу» на правах аренды, перейдя из «Колоса». Срок аренды составляет 1 год.
«Желаем Олегу быстрой адаптации, уверенности на поле и ярких моментов вместе с «Левым Берегом»!», сообщение клуба.
В прошедшем сезоне Олег Криворучко провел 9 матчей на клубном уровне, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Предстоящий сезон «Левый Берег» проведет в Первой лиге.
Ранее сообщалось о том, что клуб Первой лиги расторг контракт с голкипером.
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