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Украина. Первая лига
22 июля 2025, 18:12 | Обновлено 22 июля 2025, 18:13
493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги расторг контракт с голкипером

«Левый Берег» попрощался с Ильей Караващенко

22 июля 2025, 18:12 | Обновлено 22 июля 2025, 18:13
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги расторг контракт с голкипером
ФК Левый Берег. Илья Караващенко

Столичный клуб «Левый Берег», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, официально прекратил сотрудничество с 24-летним вратарем Ильей Караващенко.

На официальном сайте клуба указано, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Илью за общий путь в нашем клубе и желаем новых достижений и побед!», – написала пресс-служба клуба.

Караващенко перебрался в клуб на правах свободного агента зимой 2025 года. Однако за это время голкипер ни разу не выходил в официальных матчах в составе «аистов».

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Илья Караващенко Левый Берег Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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