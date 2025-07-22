ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги расторг контракт с голкипером

Столичный клуб «Левый Берег», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, официально прекратил сотрудничество с 24-летним вратарем Ильей Караващенко.

На официальном сайте клуба указано, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Илью за общий путь в нашем клубе и желаем новых достижений и побед!», – написала пресс-служба клуба.

Караващенко перебрался в клуб на правах свободного агента зимой 2025 года. Однако за это время голкипер ни разу не выходил в официальных матчах в составе «аистов».