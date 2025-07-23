Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории

Была обнародована команда лучших футболистов в истории по версии World Soccer Magazine.

В команде 11 лучших футболистов в истории по версии портала не нашлось место португальскому нападающему Криштиану Роналду, который является обладателем 5 «Золотых мячей». В линии атаки место нашлось Пеле и Лионелю Месси.

Также можно отметить отсутствие в составе Хави и Андреаса Иньесты.

Команда лучших футболистов в истории:

Вратарь: Лев Яшин;

Защитники: Кафу, Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;

Полузащитники: Альфредо Ди Стефао, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Йохан Кройф;

Нападающие: Пеле, Лионель Месси.

Ранее сообщалось о том, что был обнародован рейтинг лучших футболистов мира.