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23 июля 2025, 11:40 | Обновлено 23 июля 2025, 11:41
444
2

Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории

В составе лучших в истории не нашлось места Криштиану Роналду

23 июля 2025, 11:40 | Обновлено 23 июля 2025, 11:41
444
2
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Была обнародована команда лучших футболистов в истории по версии World Soccer Magazine.

В команде 11 лучших футболистов в истории по версии портала не нашлось место португальскому нападающему Криштиану Роналду, который является обладателем 5 «Золотых мячей». В линии атаки место нашлось Пеле и Лионелю Месси.

Также можно отметить отсутствие в составе Хави и Андреаса Иньесты.

Команда лучших футболистов в истории:

  • Вратарь: Лев Яшин;
  • Защитники: Кафу, Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;
  • Полузащитники: Альфредо Ди Стефао, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Йохан Кройф;
  • Нападающие: Пеле, Лионель Месси.

Ранее сообщалось о том, что был обнародован рейтинг лучших футболистов мира.

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Лионель Месси Пеле Зинедин Зидан Йохан Кройф Альфредо ди Стефано Диего Марадона Паоло Мальдини Кафу Лев Яшин Франц Беккенбауэр Бобби Мур
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Alexey75
Почему у Яшина рашинский флаг?
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0
asmilan1899
 Бред!!!
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0
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