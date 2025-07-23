Другие новости23 июля 2025, 11:40 | Обновлено 23 июля 2025, 11:41
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Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
В составе лучших в истории не нашлось места Криштиану Роналду
23 июля 2025, 11:40 | Обновлено 23 июля 2025, 11:41
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Была обнародована команда лучших футболистов в истории по версии World Soccer Magazine.
В команде 11 лучших футболистов в истории по версии портала не нашлось место португальскому нападающему Криштиану Роналду, который является обладателем 5 «Золотых мячей». В линии атаки место нашлось Пеле и Лионелю Месси.
Также можно отметить отсутствие в составе Хави и Андреаса Иньесты.
Команда лучших футболистов в истории:
- Вратарь: Лев Яшин;
- Защитники: Кафу, Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;
- Полузащитники: Альфредо Ди Стефао, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Йохан Кройф;
- Нападающие: Пеле, Лионель Месси.
Ранее сообщалось о том, что был обнародован рейтинг лучших футболистов мира.
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