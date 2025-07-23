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Лига чемпионов
23 июля 2025, 11:07 |
875
2

«Ну все, дрожи ПСЖ и Ливерпуль». Реакция болельщиков на победу Динамо

Команда Александра Шовковского сделала солидную заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов

23 июля 2025, 11:07 |
875
2
«Ну все, дрожи ПСЖ и Ливерпуль». Реакция болельщиков на победу Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского на Мальте со счетом 3:0 обыграли местный клуб «Хамрун Спартанс».

Несмотря на счет, матч не стал легкой прогулкой для игроков «Динамо». Третий мяч забили в компенсированное время, да ы у соперника были моменты. Игра вызвала у болельщиков разные эмоции. Команду и хвалят за результат и критикуют за игру.

Ramon: Курва, даже не верится, что выиграли.

Олександр: Ну все, дрожи ПСЖ и Ливерпуль.

Вad: Класс был заметен 😅 особенно с 13 по 76 минуту, мощная игра Динамо против звездного Хамруна😂

Ростислав: Ну, такое. Должны бы выигрывать в 5+ голов. Не хватает реализации, какой-то остроты, дриблинга. Очень консервативно как-то, просто. Да, победа есть победа, но соперник...

Максим: Нормально, главное результат, как бы ни реф, было бы 4:0, но и так норм.

Ruslan: Надо усиливаться однозначно! ЦЗ, вингеры, и какого-нибудь африканского напа. Ну никак я не забуду Бангура, Идейе и Мбокани.

Евгений: Динамо неуверенно пока играет. Чувствуется сырость. Трансферов нет, а таким составом не факт что в группу ЛЧ попадут, нужно усиление.

Вячеслав: Трансферы нужно Динамо усилить конкуренцию. Защитник и Вингер.

Ura: Защита лучше намного стала. Второй мяч автогол, но должно ж и везти когда-то, это за всё что не залетело в прошлом году. Ванат прибавил,растёт, ещё б такого одного хотя бы иметь форварда. Скамейка коротковата для еврокубков конечно.

Владік: Очень досадно, что Динамо на голову выше, опускается до такого, как затягивание времени, забирают мячи, бьют куда-нибудь.

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Лига чемпионов реакция болельщиков Динамо Киев Хамрун Спартанс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Мальты по футболу
Сергей Турчак Источник: Telegram
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batistuta
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sania
"У суперника були моменти" при 0 ударів в отвір...
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