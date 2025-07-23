Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо зависит от него в атаке»

Экс-коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку игре украинской хавбека Виталия Буяльского после матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «бело-синие» одолели «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0:

– Виталий в этой игре и результативную передачу на Ваната отдал, и сам забил – так и должен играть капитан команды. Буяльский достаточное количество моментов создал, но не все было реализовано. Виталий такой игрок, что может где-то на пять-семь минут исчезнуть с поля зрения, но как только получает мяч, то от него сразу идет обострение. Не секрет, что Динамо зависит от Буяльского в атаке.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс».