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Испания
23 июля 2025, 20:09 | Обновлено 23 июля 2025, 20:14
747
0

Алонсо поставил крест на вингере Реала в предстоящем сезоне

Испанский коуч не рассчитывает на Браима Диаса

23 июля 2025, 20:09 | Обновлено 23 июля 2025, 20:14
747
0
Алонсо поставил крест на вингере Реала в предстоящем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Испанский главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского вингера Браима Диаса. сообщает Marca.

По информации источника, 43-летни специалист не нуждается в 25-летнем вингере и не рассчитывает на него перед в предстоящем сезоне.

Фабрицио Романо несколькими днями ранее сообщал, что «сливочные» продлят контракт с футболистом.

В прошедшем сезоне Браим Диас провел 56 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал пять футболистов, которые гарантированно получат место в старте.

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Браим Диас Реал Мадрид Хаби Алонсо
Даниил Кирияка Источник: Marca
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