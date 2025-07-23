Алонсо поставил крест на вингере Реала в предстоящем сезоне

Испанский главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского вингера Браима Диаса. сообщает Marca.

По информации источника, 43-летни специалист не нуждается в 25-летнем вингере и не рассчитывает на него перед в предстоящем сезоне.

Фабрицио Романо несколькими днями ранее сообщал, что «сливочные» продлят контракт с футболистом.

В прошедшем сезоне Браим Диас провел 56 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал пять футболистов, которые гарантированно получат место в старте.