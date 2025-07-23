Близки к соглашению. Челси готовит трансфер 70-миллионной звезды
Хави Симонс привлекает внимание лондонского клуба
Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, немецкий клуб открыт к продаже 22-летнего футболиста. Хавбек ведет переговоры с английским грандом, соглашение уже близко.
При этом немецкий клуб интересуется полузащитником «синих» Карни Чуквуэмекой, уже начав переговоры по трансферу.
В прошедшем сезоне Хави Симонс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит рекордный трансфер в своей истории.
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