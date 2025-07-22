Игрок дал согласие. Реал готовит рекордный трансфер в своей истории

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист дал согласие на переход в испанский гранд. «Сливочные» уже готовят предложение в размере 150 миллионов евро, при этом оффер может быть «профинансирован» продажами Родриго, Франа Гарсии и Эдуардо Камавинги.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два звездных игрока «Реала» не разговаривают с Винисиусом.