Игрок дал согласие. Реал готовит рекордный трансфер в своей истории
Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского гранда
Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 24-летний футболист дал согласие на переход в испанский гранд. «Сливочные» уже готовят предложение в размере 150 миллионов евро, при этом оффер может быть «профинансирован» продажами Родриго, Франа Гарсии и Эдуардо Камавинги.
В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что два звездных игрока «Реала» не разговаривают с Винисиусом.
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