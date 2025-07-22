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Испания
22 июля 2025, 12:27 | Обновлено 22 июля 2025, 12:28
1431
1

Игрок дал согласие. Реал готовит рекордный трансфер в своей истории

Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского гранда

22 июля 2025, 12:27 | Обновлено 22 июля 2025, 12:28
1431
1
Игрок дал согласие. Реал готовит рекордный трансфер в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист дал согласие на переход в испанский гранд. «Сливочные» уже готовят предложение в размере 150 миллионов евро, при этом оффер может быть «профинансирован» продажами Родриго, Франа Гарсии и Эдуардо Камавинги.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два звездных игрока «Реала» не разговаривают с Винисиусом.

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Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Энцо Фернандес Родриго Гоес Эдуардо Камавинга Фран Гарсия
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Serebro1233
Тепер щоб грати на високому рівні у всіх чемпіонатах та кубках,треба не 2,а 3 склади. Це вже не футбол, а - коммерція!
Про здоров'я футболістів ніхто не думає.
#HalaMadrid☠️🤍
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