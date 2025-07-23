«Повод для оптимизма». Ковалец – о MVP матча Хамрун Спартанс – Динамо
Экс-игрок киевского клуба не выделил ни одного футболиста
Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Ковалец ответил на вопросе о лучшем игроке матча между «бело-синими» и «Хамрун Спартанс».
– Кто из футболистов «Динамо» вам понравился больше всего?
– Я уже называл некоторых игроков, но не буду их возводить в MVP матча. Мне понравилась игра всей команды. Опять же, противник был не самым сильным, но действия динамовцев во время поединка, как в обороне, так и в атаке дают повод для оптимизма на будущее.
Ранее Сергей Ковалец дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.
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