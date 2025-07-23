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Лига чемпионов
23 июля 2025, 09:42 | Обновлено 23 июля 2025, 09:43
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0

«Повод для оптимизма». Ковалец – о MVP матча Хамрун Спартанс – Динамо

Экс-игрок киевского клуба не выделил ни одного футболиста

23 июля 2025, 09:42 | Обновлено 23 июля 2025, 09:43
350
0
«Повод для оптимизма». Ковалец – о MVP матча Хамрун Спартанс – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Ковалец ответил на вопросе о лучшем игроке матча между «бело-синими» и «Хамрун Спартанс».

– Кто из футболистов «Динамо» вам понравился больше всего?
– Я уже называл некоторых игроков, но не буду их возводить в MVP матча. Мне понравилась игра всей команды. Опять же, противник был не самым сильным, но действия динамовцев во время поединка, как в обороне, так и в атаке дают повод для оптимизма на будущее.

Ранее Сергей Ковалец дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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