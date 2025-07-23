«Повод для оптимизма». Ковалец – о MVP матча Хамрун Спартанс – Динамо

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Ковалец ответил на вопросе о лучшем игроке матча между «бело-синими» и «Хамрун Спартанс».

– Кто из футболистов «Динамо» вам понравился больше всего?

– Я уже называл некоторых игроков, но не буду их возводить в MVP матча. Мне понравилась игра всей команды. Опять же, противник был не самым сильным, но действия динамовцев во время поединка, как в обороне, так и в атаке дают повод для оптимизма на будущее.

Ранее Сергей Ковалец дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.