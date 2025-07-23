Сергей КОВАЛЕЦ: «Игра Динамо дает повод для оптимизма»

Вчера, 22 июля, «Динамо» матчем против мальтийского «Хамруна» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов открыло для себя официальный сезон. На поле соперника подопечные Александра Шовковского забили три безответных мяча, что превращает ответный матч между этими соперниками, скорее всего, в пустую формальность.

Так ли это, эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец.

– Сергей Иванович, до первого гола «Динамо» на 13-й минуте мальтийцы выглядели агрессивными. Они хотели напугать гостей, стараясь прессинговать и быть активными в атаке?

– За это время у «Хамруна» был, по сути один момент, который предотвратил Михавко. Впрочем, я видел отрезками домашний матч мальтийцев против «Жальгириса», когда хозяева также были агрессивными. Возможно, они подумали, что такой номер пройдет и с «Динамо». Поэтому гол Ваната, который был показательным для соперника – все в касание, остудил их пыл. У футболистов «Хамруна» было большое желание себя проявить, но это желание необходимо подкреплять мастерством, которого мальтийцам явно не хватало.

– Первый гол «Динамо» стал свидетельством того, что более слабому сопернику необходимо больше внимания уделять обороне?

– Безусловно. Подопечные Александра Шовковского в этом поединке хорошо использовали фланги. Дубинчак, Тымчик, отмечу также Ярмоленко, работали быстро и часто эти маневры ставили в тупик соперника, они не успевали за перемещениями киевлян. В этой связи я бы отметил и Михайленко, которые был хорошим связующим между обороной и атакой.

– Свой второй мяч динамовцы забили на 76-й минуте, до этого, не использовав ряд выгодных ситуаций. У вас не было нервозности за итоговый результат?

– Нет. Игра была под контролем украинской команды. Хотя, конечно, нужно было раньше успокоить своих болельщиков (улыбается). Легионеры «Хамруна» искали шанс в атаке, но «Динамо» надежно действовало в обороне. А второй гол стал следствием того, что игра была под нашим контролем. Было видно, что все к этому шло.

– На ваш взгляд, насколько процентов своего потенциала выступили киевляне?

– Мне сложно сказать, поскольку я большего ждал от соперника. Тактически и индивидуально соперник был слабее. Хотя было много разговоров о том, что «Хамрун» на своем поле способен дать бой с итальянским тренером во главе.

«Динамо» стало более опытной командой и в данной ситуации это сыграло главенствующую роль. Да, были опасения, что в спаррингах киевляне выглядели неубедительно, к тому же был некий дисбаланс в подготовке, поскольку сборники приступили к работе позже. Тем не менее, это не повлияло, по крайней мере, сейчас, на игру и результат команды.

– Кто из футболистов «Динамо» вам понравился больше всего?

– Я уже называл некоторых игроков, но не буду их возводить в MVP матча. Мне понравилась игра всей команды. Опять же, противник был не самым сильным, но действия динамовцев во время поединка, как в обороне, так и в атаке дают повод для оптимизма на будущее.

– Мяч Волошина на 90+2-й минуте поставил точку в вопросе о победителе этой дуэли?

– Безусловно. Но вся Украина ждет победы и во втором поединке. Всем известно, каков наш сейчас клубный рейтинг в еврокубках. Тот же «Шахтер» после победы – 6:0 в Лиге Европы над «Ильвесом» не смог победить в ответном матче, хотя сейчас для Украины каждое очко на вес золото. Поэтому от «Динамо» все мы ждем максимального результата.