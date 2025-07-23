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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Игра Динамо дает повод для оптимизма»
Лига чемпионов
23 июля 2025, 09:22 |
915
9

Сергей КОВАЛЕЦ: «Игра Динамо дает повод для оптимизма»

Бывший полузащитник «бело-синих» подвел итог первого поединка против мальтийского «Хамруна»

23 июля 2025, 09:22 |
915
9
Сергей КОВАЛЕЦ: «Игра Динамо дает повод для оптимизма»
ФК Динамо

Вчера, 22 июля, «Динамо» матчем против мальтийского «Хамруна» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов открыло для себя официальный сезон. На поле соперника подопечные Александра Шовковского забили три безответных мяча, что превращает ответный матч между этими соперниками, скорее всего, в пустую формальность.

Так ли это, эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец.

– Сергей Иванович, до первого гола «Динамо» на 13-й минуте мальтийцы выглядели агрессивными. Они хотели напугать гостей, стараясь прессинговать и быть активными в атаке?
– За это время у «Хамруна» был, по сути один момент, который предотвратил Михавко. Впрочем, я видел отрезками домашний матч мальтийцев против «Жальгириса», когда хозяева также были агрессивными. Возможно, они подумали, что такой номер пройдет и с «Динамо». Поэтому гол Ваната, который был показательным для соперника – все в касание, остудил их пыл. У футболистов «Хамруна» было большое желание себя проявить, но это желание необходимо подкреплять мастерством, которого мальтийцам явно не хватало.

– Первый гол «Динамо» стал свидетельством того, что более слабому сопернику необходимо больше внимания уделять обороне?
– Безусловно. Подопечные Александра Шовковского в этом поединке хорошо использовали фланги. Дубинчак, Тымчик, отмечу также Ярмоленко, работали быстро и часто эти маневры ставили в тупик соперника, они не успевали за перемещениями киевлян. В этой связи я бы отметил и Михайленко, которые был хорошим связующим между обороной и атакой.

– Свой второй мяч динамовцы забили на 76-й минуте, до этого, не использовав ряд выгодных ситуаций. У вас не было нервозности за итоговый результат?
– Нет. Игра была под контролем украинской команды. Хотя, конечно, нужно было раньше успокоить своих болельщиков (улыбается). Легионеры «Хамруна» искали шанс в атаке, но «Динамо» надежно действовало в обороне. А второй гол стал следствием того, что игра была под нашим контролем. Было видно, что все к этому шло.

– На ваш взгляд, насколько процентов своего потенциала выступили киевляне?
– Мне сложно сказать, поскольку я большего ждал от соперника. Тактически и индивидуально соперник был слабее. Хотя было много разговоров о том, что «Хамрун» на своем поле способен дать бой с итальянским тренером во главе.

«Динамо» стало более опытной командой и в данной ситуации это сыграло главенствующую роль. Да, были опасения, что в спаррингах киевляне выглядели неубедительно, к тому же был некий дисбаланс в подготовке, поскольку сборники приступили к работе позже. Тем не менее, это не повлияло, по крайней мере, сейчас, на игру и результат команды.

– Кто из футболистов «Динамо» вам понравился больше всего?
– Я уже называл некоторых игроков, но не буду их возводить в MVP матча. Мне понравилась игра всей команды. Опять же, противник был не самым сильным, но действия динамовцев во время поединка, как в обороне, так и в атаке дают повод для оптимизма на будущее.

– Мяч Волошина на 90+2-й минуте поставил точку в вопросе о победителе этой дуэли?
– Безусловно. Но вся Украина ждет победы и во втором поединке. Всем известно, каков наш сейчас клубный рейтинг в еврокубках. Тот же «Шахтер» после победы – 6:0 в Лиге Европы над «Ильвесом» не смог победить в ответном матче, хотя сейчас для Украины каждое очко на вес золото. Поэтому от «Динамо» все мы ждем максимального результата.

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Сергей Ковалец Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов еврокубки по футболу статьи эксклюзив Шахтер Донецк Лига Европы Николай Михайленко Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Александр Тымчик Владислав Дубинчак
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 9
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Lulinnha
Пока не стоит нахваливать ДК. В прошлом году Партизан размазали. А дальше сами были в роли жертвы... 
Оценить команду можно только после трёх или четырёх игр с серьезными командами. 
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+4
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vasilichn
Игра забывается, а результат остаётся.
Лично я был-бы доволен и на Мальте и в Польше результатом 1-0.
Два выигрыша, хоть что-то в копилку коэффициентов, в отличии от шлюхтера.
Уверен, в Польше тоже будет победа.
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+3
Перець
А когось були сумніви
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0
Андрій Заліщук
В четвер треба переганяти кацапів у рейтингу
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0
Tonk
Мабуть різні матчі дивились, грали наче з мішками на спинах, ніякої якості в грі навіть і не видно булу
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-1
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