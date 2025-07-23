Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира
Внимание испанского гранда привлекает Родри
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, «сливочные» готовят следующее предложение за 29-летнего футболиста: Родриго Гоес, Эдуардо Камавинга + 40 миллионов евро. Родри является единственным футболистом, который по-настоящему убеждает как президента клуба Флорентино Преса, так и главного тренера Хаби Алонсо.
В Мадриде не намерены ждать, хоть и понимают, что убедить «горожан» продать опорного полузащитника будет очень нелегко.
В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось о том, что Лунина хочет один из топ-клубов последних лет.
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