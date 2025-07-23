Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» готовят следующее предложение за 29-летнего футболиста: Родриго Гоес, Эдуардо Камавинга + 40 миллионов евро. Родри является единственным футболистом, который по-настоящему убеждает как президента клуба Флорентино Преса, так и главного тренера Хаби Алонсо.

В Мадриде не намерены ждать, хоть и понимают, что убедить «горожан» продать опорного полузащитника будет очень нелегко.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что Лунина хочет один из топ-клубов последних лет.