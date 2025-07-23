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  4. Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира
Испания
23 июля 2025, 10:37 |
1950
3

Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира

Внимание испанского гранда привлекает Родри

23 июля 2025, 10:37 |
1950
3
Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» готовят следующее предложение за 29-летнего футболиста: Родриго Гоес, Эдуардо Камавинга + 40 миллионов евро. Родри является единственным футболистом, который по-настоящему убеждает как президента клуба Флорентино Преса, так и главного тренера Хаби Алонсо.

В Мадриде не намерены ждать, хоть и понимают, что убедить «горожан» продать опорного полузащитника будет очень нелегко.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что Лунина хочет один из топ-клубов последних лет.

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Родри Эдуардо Камавинга Родриго Гоес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Serhii P.
Ціна Родріго - 90 млн. євро, Камавінги - 60 плюс 40 млн. євро доплати. Загалом 190 млн. євро за 29-ти річного гравця після важкої травми??? Ніколи не повірю, що Перес готовий на такий крок.
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+1
Burevestnik
коротко  -  брехня
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0
saltim
Еще неизвестно выйдет он на прежний уровень или нет? Глупо так рисковать
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0
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