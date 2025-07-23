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  4. Лунина хочет один из топ-клубов последних лет. Реалу дают большие деньги
Испания
23 июля 2025, 00:02 |
1086
3

Лунина хочет один из топ-клубов последних лет. Реалу дают большие деньги

«Манчестер Сити» нацелился на украинца

23 июля 2025, 00:02 |
1086
3
Лунина хочет один из топ-клубов последних лет. Реалу дают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации СМИ, 25-летний вратарь заинтересовал английский «Манчестер Сити». «Горожане» уже готовят за украинца солидную сумму за трансфер – 45 миллионов евро. Украинец может стать пятым самым дорогим вратарем в истории футбола.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Юрий Щербань
Ця сага с Луніним вже достала всіх,йди вже куди зовуть,в реалі ще років 5 буде банку гріти
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+1
ivankondrat96
Нащо давати 45, якщо Реал, за інформацією ЗМІ, готовий відпустити дешевше
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+1
saltim
Не,не,не еще чего! Только Реал,только Мадрид
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0
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