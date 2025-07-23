Лунина хочет один из топ-клубов последних лет. Реалу дают большие деньги
«Манчестер Сити» нацелился на украинца
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.
По информации СМИ, 25-летний вратарь заинтересовал английский «Манчестер Сити». «Горожане» уже готовят за украинца солидную сумму за трансфер – 45 миллионов евро. Украинец может стать пятым самым дорогим вратарем в истории футбола.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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