Лунина хочет один из топ-клубов последних лет. Реалу дают большие деньги

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации СМИ, 25-летний вратарь заинтересовал английский «Манчестер Сити». «Горожане» уже готовят за украинца солидную сумму за трансфер – 45 миллионов евро. Украинец может стать пятым самым дорогим вратарем в истории футбола.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».