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Испания
23 июля 2025, 09:26 | Обновлено 23 июля 2025, 09:27
915
1

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о еще одном летнем трансфере

Марк Пубиль стал игроком мадридского гранда

23 июля 2025, 09:26 | Обновлено 23 июля 2025, 09:27
915
1
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о еще одном летнем трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Пубиль

Испанский фулбек Марк Пубиль перешел из «Альмерии» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает сайт «матрасников».

Финансовые детали соглашения между сторонами не разглашаются. Также остается неизвестным срок этого соглашения. В ближайшее время Пубиль пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Марк Пубиль провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитыми мячом и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Испании в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» согласовал трансфер с известным клубом Испании.

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Марк Пубиль Атлетико Мадрид Альмерия трансферы трансферы Ла Лиги Сегунда
Даниил Кирияка Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Mark4854590
Трансфер на перспективу. Хоча, може зовсім скоро і у старті заграти
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