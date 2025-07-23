ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о еще одном летнем трансфере

Испанский фулбек Марк Пубиль перешел из «Альмерии» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает сайт «матрасников».

Финансовые детали соглашения между сторонами не разглашаются. Также остается неизвестным срок этого соглашения. В ближайшее время Пубиль пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Марк Пубиль провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитыми мячом и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Испании в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» согласовал трансфер с известным клубом Испании.