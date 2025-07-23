ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о еще одном летнем трансфере
Марк Пубиль стал игроком мадридского гранда
Испанский фулбек Марк Пубиль перешел из «Альмерии» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает сайт «матрасников».
Финансовые детали соглашения между сторонами не разглашаются. Также остается неизвестным срок этого соглашения. В ближайшее время Пубиль пройдет медосмотр.
В прошедшем сезоне Марк Пубиль провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитыми мячом и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Испании в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» согласовал трансфер с известным клубом Испании.
Acuerdo con la UD Almería para el traspaso del lateral internacional Sub-21 Marc Pubill.— Atlético de Madrid (@Atleti) July 22, 2025
El campeón olímpico firmará su nuevo contrato una vez supere el pertinente reconocimiento médico.
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