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Лига чемпионов
23 июля 2025, 14:01 |
968
1

Сабо назвал игрока киевского Динамо, которому тяжело психологически

Именитый тренер поделился мнением об игре Кристиана Биловара

23 июля 2025, 14:01 |
968
1
Сабо назвал игрока киевского Динамо, которому тяжело психологически
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграли мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 3:0.

Бывший игрок и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо поделился мнением относительно защитника Кристиана Биловара, который является зятем президента «Динамо» Игоря Суркиса:

– Интересно ваше мнение о защитнике Кристиане Биловаре. То, что он зять Игоря Суркиса, дает ему привилегии в «Динамо» или наоборот давит психологически?

– Я думаю, психологически Биловару тяжеловато. В подсознании у него откладывается то, что его жена – это дочь президента клуба. Где-то его и партнеры по команде подкалывают, такое бывает в коллективе. На моей памяти это впервые в украинском футболе, что зять президента играет в его команде.

– Что скажете о Биловаре, как об игроке?

– Центральному защитнику нужна скорость, а у него ее нет. Однако пока у «Динамо» нет лучших защитников, чем Попов, Михавко и Биловар, – подытожил Сабо.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс Йожеф Сабо Кристиан Биловар
Николай Титюк Источник: BLIK
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