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Лига Европы
23 июля 2025, 02:44 | Обновлено 23 июля 2025, 02:53
163
0

Выборочная проверка. Стамбульская полиция предупредила фанатов Шахтера

Фанатам украинского клуба в Стамбуле советуют одеваться нейтрально

23 июля 2025, 02:44 | Обновлено 23 июля 2025, 02:53
163
0
Выборочная проверка. Стамбульская полиция предупредила фанатов Шахтера
ФК Шахтер

24 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».

Донецкий «Шахтер» опубликовал важную информацию по поводу логистики для болельщиков.

Заявление клуба «Шахтер»:

Стамбульская спортивная полиция сообщает, что болельщики гостей должны собраться в парке Таксим-Гези в 16:30 по местному времени в день матча.

Полиция будет проводить выборочную проверку билетов на месте, после чего все болельщики отправятся к стадиону в сопровождении полиции. Отправление запланировано между 17:30 и 18:00.

Тем, кто не хочет присоединяться к фан-маршу (самостоятельные болельщики, семьи и т.п.), разрешается прибыть на стадион в любое время, но принимающая сторона настоятельно рекомендует в таком случае быть одетыми нейтрально.

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Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Бешикташ Лига Европы фанаты болельщики зрители полиция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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