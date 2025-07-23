Выборочная проверка. Стамбульская полиция предупредила фанатов Шахтера
Фанатам украинского клуба в Стамбуле советуют одеваться нейтрально
24 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».
Донецкий «Шахтер» опубликовал важную информацию по поводу логистики для болельщиков.
Заявление клуба «Шахтер»:
Стамбульская спортивная полиция сообщает, что болельщики гостей должны собраться в парке Таксим-Гези в 16:30 по местному времени в день матча.
Полиция будет проводить выборочную проверку билетов на месте, после чего все болельщики отправятся к стадиону в сопровождении полиции. Отправление запланировано между 17:30 и 18:00.
Тем, кто не хочет присоединяться к фан-маршу (самостоятельные болельщики, семьи и т.п.), разрешается прибыть на стадион в любое время, но принимающая сторона настоятельно рекомендует в таком случае быть одетыми нейтрально.
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