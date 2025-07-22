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Лига Европы
22 июля 2025, 15:38 | Обновлено 22 июля 2025, 15:51
89
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Идет подготовка к игре Лиги Европы с Бешикташем

Команда Арды Турана акцентирует внимание на предстоящем противостоянии

22 июля 2025, 15:38 | Обновлено 22 июля 2025, 15:51
89
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Идет подготовка к игре Лиги Европы с Бешикташем
ФК Шахтер

Футболісти «Шахтаря» розпочали цілеспрямовану підготовку до виїзного матчу Ліги Європи УЄФА з турецьким «Бешикташем», що відбудеться в 24 липня у Стамбулі.

21 липня «гірники» повернулися після вихідних та поновили тренувальний процес.

Вечірнє заняття «оранжево-чорних» складалося з традиційної розминки, квадратів на тримання мʼяча, відпрацювання паса та приймання, а також серії ігрових вправ із різними завданнями від тренерського штабу. На завершення команда зіграла мінітурнір. Загалом сесія тривала близько 75 хвилин.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА «Бешикташ» – «Шахтар» відбудеться 24 липня в Стамбулі на арені «Водафон Парк». Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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