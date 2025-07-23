ВОЛОШИН: «Надо всегда бежать на дальнюю штангу, и обязательно забьешь»

Вингер «Динамо» Назар Волошин, выйдя по ходу матча с «Хамрун Спартанс» (3:0) со скамейки запасных, записал на свой счет гол+пас. После игры футболист поделился впечатлениями о поединке с клубными СМИ.

– Сейчас у всех только положительные эмоции. Выиграли, хорошо сыграли, забили три мяча. Результат неплохой, можно сказать, все довольны.

– Чувствуется, что этот результат – итог предсезонной подготовки?

– Да, конечно. Много работали, много бегали, много занимались тактикой – это дало плоды, и мы победили.

– Ты выходил на поле при минимальном преимуществе нашей команды, и с твоим появлением случилось сразу два результативных действия. С какой установкой выходил?

– В первую очередь – помочь команде, играть вперед, пытаться забить или отдать голевую передачу. Удалось и то, и то, так что очень доволен.

– Ассисту ты обрадовался не меньше, чем забитому мячу – даже заметили, что перекрестился…

– Я всегда так делаю. Как и гол, ассист для меня – тоже позитивное действие.

– Расскажи про первый гол: в том эпизоде ты вырвался на скорости, но потом дождался партнеров…

– Буяльский отдавал пас мне за спину, но немного не получилось. Мяч долго шел ко мне, я подождал и отдал ему пас в ответ на ход. Он принял и забил – вот и все.

– В эпизоде с последним голом ты сыграл по-футзальному, замкнув дальнюю штангу. Этому и на тренировках учат – чтобы добегали до конца?

– Конечно, нужно всегда бежать на дальнюю штангу – и обязательно забьешь. Сегодня так и получилось (улыбается).

– Третьим голом вы фактически сняли вопрос о победителе в противостоянии…

– Да, будем чувствовать себя увереннее, но при этом матч-ответ все равно начнется со счета 0:0, и мы снова будем стараться победить.

– Сегодня болельщики хозяев устроили мини-концерт. Как оценишь атмосферу на стадионе и как бы оценил поддержку наших фанатов?

– Очень приятно, когда наши болельщики поддерживают нас даже в такой экзотической стране, как Мальта. Их поддержка очень нас мотивирует. Честно говоря, я точно не ожидал, что наших болельщиков будет сегодня так много.